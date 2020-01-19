Москвича с 50 поддельными купюрами задержали в Удмуртии

Злоумышленник сбывал фальшивки на продуктовых рынках Ижевска и Воткинска.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали 67-летнего жителя Москвы, у которого обнаружили 50 фальшивок номиналом 5 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Следователи выяснили, что злоумышленник сбывал поддельные купюры на продуктовых рынках Ижевска и Воткинска, совершая покупки на небольшие суммы. Зарегистрировано 6 подобных случаев. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Стоит отметить, что мужчина ранее уже был судим за сбыт фальшивых денег на территории Москвы. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.