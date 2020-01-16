На Кубани житель Ижевска угнал каршеринговый автомобиль

Мужчину задержали в Челябинске.

Новороссийск. Краснодарский край. Житель Ижевска угнал каршеринговый автомобиль в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.

Клиент обратился в компанию и арендовал машину на несколько дней, оплатив услуги. По условиям договора, на автомобиле можно было передвигаться по Краснодарскому краю и республике Адыгея. На следующий день сотрудники фирмы определили, что машина покинула территорию края и находится в Волгоградской области. Еще через несколько часов машина пропала из поля зрения радаров.

Ориентировки передали в каршеринговые агентства России. С Урала поступила информация, что похожий мужчина пытается заключить договор аренды дорогостоящего автомобиля в службе проката.

Полиция задержала подозреваемого в Челябинске и доставила в Новороссийск.

Установлено, что 53-летний злоумышленник передал автомобиль неустановленному лицу в Уфе и получил за это 30 тыс. рублей. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение автомобиля «Киа Рио».

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России («Кража»).