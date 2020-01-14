Фура смяла легковушку на трассе под Ижевском: водители не пострадали

Авария произошла на воткинском тракте.

Ижевск. Удмуртия. Фура смяла легковушку на трассе под Ижевском. По данным первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла утром во вторник, 14 января.

На трассе Ижевск – Воткинск большегруз столкнулся с ВАЗ-2115. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Больше подробностей рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Удмуртии. По их данным, водитель фуры при спуске с горы врезался в легковушку, которая поворачивала налево.

«От удара автомобиль ВАЗ-2115 отбросило на автодорожный столб, а автомобиль «сложило» пополам. В результате ДТП были повреждены электрические провода, остановлено движение автотранспорта», - говорится в сообщении.

«Пострадавших в ДТП нет, водитель ВАЗ-2115 от госпитализации и от медпомощи отказался», - отметили в Госавтоинспекции.