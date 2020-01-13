Злоумышленники получили различное наказание.

Ижевск. Удмуртия. Трое юношей «выбивали» из жительницы Глазова деньги за наркотики при помощи ножа. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, молодым людям уже вынесли приговор за разбой и грабеж.

Один из злоумышленников, живущий в Ижевске, получил сообщение от неизвестного, который попросил помочь забрать 100 тыс. рублей у глазовчанки, которая не рассчиталась за полученные наркотики. 18-летний молодой человек и его знакомые 24 и 16 лет выехали в «северную столицу» региона, нашли указанный адрес и стали угрожать девушке ножом. Досталось и другу потерпевшей – ему нанесли множественные удары.

«Опасаясь за жизнь и здоровье, друг потерпевшей выпрыгнул со второго этажа. Подсудимые, похитив обнаруженные у потерпевшей денежные средства, скрылись с места преступления», – отмечается в сообщении.

Злоумышленники получили различное наказание. Молодые люди 16 и 18 лет получили условные сроки, 24-летнему мужчине предстоит провести 1 год и 9 месяцев в колонии общего режима.