Уроженца Северного Кавказа заподозрили в вымогательстве у предпринимателей Ижевска

Мужчина требовал передать ему 200 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве в отношении предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по городу в понедельник, 13 января.

Сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью совместно с бойцами Росгвардии задержали 24-летнего уроженца Северо-Кавказского региона. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 163 УК России «Вымогательство».

Установлено, что с ноября 2019 года по январь 2020 года подозреваемый под надуманным предлогом, угрожая применением насилия, требовал у двоих предпринимателей Ижевска 200 000 рублей. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Отметим, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.