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У жительницы Ижевска в кафе украли сумку и 335 тысяч рублей

15:20, 10 января, 2020
Юрий Абашев
У жительницы Ижевска в кафе украли сумку и 335 тысяч рублей
15:20, 10 января, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#мошенничество
Фото: tengrinews.kz
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Злоумышленница похитила средства с банковской карты.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 29-летнюю женщину, которая похитила 335 тысяч рублей с банковского счёта. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Установлено, что в декабре 2019 года потерпевшая отдыхала в одном из кафе Ижевска. Девушка отлучилась на танцпол, оставив без присмотра свою сумку с мобильным телефоном. Злоумышленница, которая отдыхала в этом же заведении, украла сумку и вышла на улицу. Получив доступ к телефону, она через приложение перевела своим знакомым со счёта потерпевшей 335 тысяч рублей. Похищенные деньги женщина потратила на личные нужды.

Подозреваемую в краже удалось задержать сотрудникам межрайонного отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска МВД по республике. Ей оказалась 29-летняя ранее судимая и безработная ижевчанка. В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счёта»). Женщине грозит до 6 лет.

15:20, 10 января, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#мошенничество

 

 

 


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