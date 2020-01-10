  • $ 61.23 ↓
  • € 68.06 ↓

Пожилой житель Воткинска умер во время тренировки в бассейне

12:50, 10 января, 2020
Юрий Абашев
Пожилой житель Воткинска умер во время тренировки в бассейне
12:50, 10 января, 2020
Юрий Абашев
139
0
#Следственный комитет\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#гибель людей
Фото: krsk.sibnovosti.ru
139
0

По факту трагедии проводится доследственная проверка.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске во время тренировки в бассейне утонул 70-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Доследственная проверка установила, что 70-летний мужчина вместе с супругой регулярно тренировался в бассейне. 8 января около 12:00 на одном из занятий ему стало плохо. После извлечения из воды пенсионеру оказали первую помощь, но даже прибывшая бригада скорой помощи оказалась бессильна. Мужчина скончался.

Предварительной причиной смерти называется утопление, однако точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

12:50, 10 января, 2020
Юрий Абашев
139
0
#Следственный комитет\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#гибель людей

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Двухлетний ребенок погиб в аварии вблизи Воткинска

18:43, 03 января, 2020
6042

Два человека погибли в ДТП в Алнашском районе Удмуртии

4569
18:13, 05 января, 2020

Водитель трактора погиб в Удмуртии

4077
14:00, 03 января, 2020

В Удмуртии начали курсировать рельсовые автобусы по маршруту «Ижевск-Балезино-Ижевск»

2364
12:45, 04 января, 2020

Прорыв дамбы произошел на пруду в Якшур-Бодье: жителей попросили не выходить на лед

2117
11:30, 08 января, 2020

Правила поверки счетчиков изменятся в России

10:55, 08 января, 2020
1810

Росстандарт опубликовал список АЗС, где торгуют некачественным топливом

1786
16:10, 03 января, 2020

Жительница Омска разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

1713
13:09, 06 января, 2020

В 2020 году Россия утилизирует две баллистические ракеты «Воевода»

1515
12:27, 03 января, 2020

«Холоп» получил рекордные для российского кино сборы в европейском прокате

1452
18:02, 09 января, 2020

Иран подтвердил гибель генерала Сулеймани

10:00, 03 января, 2020
1611

13 ответов на убийство Сулеймани: в Иране назвали количество вариантов мести за гибель генерала

1462
15:19, 07 января, 2020

Хакеры заразили WhatsApp «новогодним вирусом»

1421
10:58, 07 января, 2020

Спекуляции о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы в США

1318
14:26, 04 января, 2020

Земля максимально приблизилась к Солнцу

1192
13:20, 05 января, 2020

Лонгриды

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019