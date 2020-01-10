Пожилой житель Воткинска умер во время тренировки в бассейне

По факту трагедии проводится доследственная проверка.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске во время тренировки в бассейне утонул 70-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Доследственная проверка установила, что 70-летний мужчина вместе с супругой регулярно тренировался в бассейне. 8 января около 12:00 на одном из занятий ему стало плохо. После извлечения из воды пенсионеру оказали первую помощь, но даже прибывшая бригада скорой помощи оказалась бессильна. Мужчина скончался.

Предварительной причиной смерти называется утопление, однако точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.