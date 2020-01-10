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Уголовное дело против двух экс-сотрудников ГИБДД направят в суд в Ижевске

12:10, 10 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Уголовное дело против двух экс-сотрудников ГИБДД направят в суд в Ижевске
12:10, 10 января, 2020
Дмитрий Стрелков
223
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#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятка\n#суд
Фото: pixabay.com
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Мужчин обвиняют в получении взятки.

Ижевск. Удмуртия. Зампрокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение по делу в отношении двух бывших сотрудников ГИБДД. Как сообщила пресс-служба ведомства, мужчин обвиняют в получении взятки в значительном размере.

Напомним, сотрудники ГИБДД в январе 2019 года остановили водителя, управлявшего автомобилем при наличии признаков опьянения. Опасаясь привлечения к административной ответственности, водитель позвонил своему приятелю и попросил помочь. Тот обратился к знакомому сотруднику ГИБДД, который согласился выступить в роли посредника во взяточничестве.

Этот сотрудник ГИБДД позвонил находящемуся на месте происшествия инспектору и попросил о помощи. Действуя с целью получения взятки, инспектор ГИБДД в кабинете нарколога организовал подмену проб биологической среды водителя. По результатам освидетельствования состояние опьянение у водителя не выявлено, он избежал возможного привлечения к административной ответственности.

За совершение указанных незаконных действий инспектор ГИБДД в последствии получил от приятеля водителя через своего коллегу 30 000 рублей.

В настоящее время сотрудники ГИБДД уволены со службы и находятся под домашним арестом. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Индустриальный районный суд Ижевска. Отмечается, что автолюбитель, давший взятку, также привлекается к уголовной ответственности.

12:10, 10 января, 2020
Дмитрий Стрелков
223
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятка\n#суд

 

 

 


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