Уголовное дело против двух экс-сотрудников ГИБДД направят в суд в Ижевске

Мужчин обвиняют в получении взятки.

Ижевск. Удмуртия. Зампрокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение по делу в отношении двух бывших сотрудников ГИБДД. Как сообщила пресс-служба ведомства, мужчин обвиняют в получении взятки в значительном размере.

Напомним, сотрудники ГИБДД в январе 2019 года остановили водителя, управлявшего автомобилем при наличии признаков опьянения. Опасаясь привлечения к административной ответственности, водитель позвонил своему приятелю и попросил помочь. Тот обратился к знакомому сотруднику ГИБДД, который согласился выступить в роли посредника во взяточничестве.

Этот сотрудник ГИБДД позвонил находящемуся на месте происшествия инспектору и попросил о помощи. Действуя с целью получения взятки, инспектор ГИБДД в кабинете нарколога организовал подмену проб биологической среды водителя. По результатам освидетельствования состояние опьянение у водителя не выявлено, он избежал возможного привлечения к административной ответственности.

За совершение указанных незаконных действий инспектор ГИБДД в последствии получил от приятеля водителя через своего коллегу 30 000 рублей.

В настоящее время сотрудники ГИБДД уволены со службы и находятся под домашним арестом. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Индустриальный районный суд Ижевска. Отмечается, что автолюбитель, давший взятку, также привлекается к уголовной ответственности.