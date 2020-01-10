Начальник Рыбохраны в Удмуртии отделался условным сроком за получение взятки

Мужчина получил 100 тыс. рублей от местного предпринимателя.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор начальнику Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в республике. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

Мужчину задержали в августе 2019 года. По версии следствия, в июне 2019 года 45-летний мужчина потребовал у одного из ижевских бизнесменов ежемесячно передавать ему по 25 тыс. рублей в течение четырех месяцев. Взамен сотрудник Рыбоохраны обещал покровительство при осуществлении коммерческой деятельности по добыче рыбы на территории республики. Предприниматель передал злоумышленнику в общей сложности 100 тыс. рублей. После получения последней части взятки начальника Рыбохраны задержали.

Против руководителя управления возбудили уголовные дела по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (часть 1 статьи 169 УК РФ) и получения взятки (часть 2 статьи 290 УК РФ).

«Подсудимый согласился с предъявленным обвинением, в полном объеме признал вину в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении», - отмечается в приговоре суда.

В связи с деятельным раскаянием, суд прекратил уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. За взяточничество начальник Рыбохраны в Удмуртии получил 2 года лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности.