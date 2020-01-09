В Вавоже арестовали местного жителя, который из мести избил полицейского

Страж порядка отправил машину обвиняемого на штрафстоянку.

Вавож. Удмуртия. Житель села Вавож избил полицейского, который ранее отправил его автомобиль на штрафстоянку. об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Установлено, что неоднократно судимый мужчина 2 января катался на своей машине с другом, который, будучи без водительских прав, находился за рулём. Автомобиль остановил на одной из дорог Вавожского района сотрудник ГИБДД. В момент общения выяснилось, что у обвиняемого отсутствуют документы на авто. В связи с этим полицейский отправил транспорт на штрафстоянку.

На следующий день мужчина выпил и отправился с друзьями к инспектору домой, чтобы отомстить. Обвиняемый высказал полицейскому претензии, а затем неожиданно ударил его два раза по голове, повалил на снег и начал избивать, нанеся стражу порядка лёгкие травмы.

Обвиняемый помещён под стражу. Расследование уголовного дела по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.