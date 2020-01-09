Бизнесмен из Удмуртии лишился 200 тыс рублей при попытке сдать квартиру

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Индивидуальный предприниматель из Удмуртии лишился 200 тыс. рублей при попытке сдать квартиру. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В начале января сожительница бизнесмена разместила в интернете объявление о сдаче квартиры. Ей позвонил неизвестный мужчина и заявил, что готов снять жилье.

«Он пояснил, что является военнослужащим и для отчетности ему необходимы реквизиты счета, на который он будет переводить деньги», – рассказали правоохранители.

Бизнесмен назвал звонившему данные своей карты, а также несколько раз перевел деньги через банкомат. Сумма ущерба составила 207 тыс. рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.