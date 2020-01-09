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Бизнесмен из Удмуртии лишился 200 тыс рублей при попытке сдать квартиру

13:50, 09 января, 2020
Ксения Чернова
Бизнесмен из Удмуртии лишился 200 тыс рублей при попытке сдать квартиру
13:50, 09 января, 2020
Ксения Чернова
332
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#финансы и деньги\n#происшествие
332
0

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Индивидуальный предприниматель из Удмуртии лишился 200 тыс. рублей при попытке сдать квартиру. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В начале января сожительница бизнесмена разместила в интернете объявление о сдаче квартиры. Ей позвонил неизвестный мужчина и заявил, что готов снять жилье.

«Он пояснил, что является военнослужащим и для отчетности ему необходимы реквизиты счета, на который он будет переводить деньги», – рассказали правоохранители.

Бизнесмен назвал звонившему данные своей карты, а также несколько раз перевел деньги через банкомат. Сумма ущерба составила 207 тыс. рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

13:50, 09 января, 2020
Ксения Чернова
332
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


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