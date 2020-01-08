Врач из Ижевска устроила склад и фасовала наркотики для группы дилеров

Правоохранители обнаружили в общей сложности 13 кг запрещенных веществ.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии перед судом предстанет группа наркосбытчиков, распространявшая запрещенные вещества на территории нескольких регионов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Преступной деятельностью дилеры занимались в течение года. Двое уроженцев Пермского края стали региональными курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков. Еще одна участница – 25-летняя врач из Ижевска – устроила склад и занималась фасовкой в арендованной квартире. В этом помещении, а также в тайниках на территории различных регионов правоохранители обнаружили 13 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Уголовное дело против наркосбытчиков направили в суд.