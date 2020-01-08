Прорыв дамбы произошел на пруду в Якшур-Бодье: жителей попросили не выходить на лед

Специалисты уже занялись обследованием тела дамбы.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Прорыв бесхозной дамбы произошел на пруду в Якшур-Бодье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел вечером накануне, 7 января. Специалисты уже занялись обследованием тела дамбы. По предварительным данным, подмыло водосливную трубу в теле дамбы. Объем воды пруда равномерно распределился в поймах рек Якшурка и Селычка.

«Под угрозу подтопления жилые дома и объекты жизнеобеспечения села Якшур-Бодья не попадают. Транспортное и пешеходное сообщение не нарушено», - отмечается в сообщении.

Однако в целях безопасности власти установили предупреждающие аншлаги и попросили жителей не выходить на лед.

Видео Екатерины Вахрушевой