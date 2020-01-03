За новогодние праздники на дорогах Удмуртии поймали 64 водителей с признаками опьянения

С 31 декабря по 2 января в ДТП погибли 7 человек.

Ижевск. Удмуртия. С 31 декабря по второе января на дорогах Удмуртии остановили 64 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

За этот период произошло 20 ДТП в результате которых 7 человек погибли. Основными авариями стали наезды на пешеходов и столкновения автомобилей.

Обо всех фактах управления транспортными средствами пьяными водителями просьба сообщать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: (3412) 415-700, 415-701 или по тел. 02 (со всех мобильных - 102).