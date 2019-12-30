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Медсестра из Ижевска лишилась 1,2 млн рублей при попытке заработать на бирже

15:30, 30 декабря, 2019
Ксения Чернова
Медсестра из Ижевска лишилась 1,2 млн рублей при попытке заработать на бирже
15:30, 30 декабря, 2019
Ксения Чернова
114
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#интернет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#происшествие
Фото: twenty20.com
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0

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Медсестра из Ижевска лишилась 1,2 млн рублей, поверив мошенникам. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по столице Удмуртской Республики, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

50-летняя женщина увидела объявление с предложением заработать на фондовой бирже. Ижевчанка перешла по ссылке и ввела свои данные и номер телефона, но испугалась, когда потребовалось указать номер банковской карты.

«Спустя полчаса на мобильный телефон ижевчанки позвонил неизвестный и поинтересовался, почему она решила отказаться от регистрации. В последующем он уговорил потерпевшую сделать взнос в размере 250 долларов, сообщив, что в первое время будет оказывать помощь при торгах на бирже», – отметили правоохранители.

Поверив злоумышленнику, женщина назвала ему свои данные. Собеседник оформил от её имени 2 кредита на общую сумму 1,2 млн рублей, пообещав, что медсестра закроет оба займа после получения выигрыша. Однако ижевчанка заподозрила неладное и обратилась в полицию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

15:30, 30 декабря, 2019
Ксения Чернова
114
0
#интернет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#происшествие

 

 

 


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