Медсестра из Ижевска лишилась 1,2 млн рублей при попытке заработать на бирже

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Медсестра из Ижевска лишилась 1,2 млн рублей, поверив мошенникам. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по столице Удмуртской Республики, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

50-летняя женщина увидела объявление с предложением заработать на фондовой бирже. Ижевчанка перешла по ссылке и ввела свои данные и номер телефона, но испугалась, когда потребовалось указать номер банковской карты.

«Спустя полчаса на мобильный телефон ижевчанки позвонил неизвестный и поинтересовался, почему она решила отказаться от регистрации. В последующем он уговорил потерпевшую сделать взнос в размере 250 долларов, сообщив, что в первое время будет оказывать помощь при торгах на бирже», – отметили правоохранители.

Поверив злоумышленнику, женщина назвала ему свои данные. Собеседник оформил от её имени 2 кредита на общую сумму 1,2 млн рублей, пообещав, что медсестра закроет оба займа после получения выигрыша. Однако ижевчанка заподозрила неладное и обратилась в полицию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.