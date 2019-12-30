Ворвался и угрожал пистолетом: в Сарапуле задержали мужчину, напавшего на микрофинансовую организацию

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле задержали мужчину, напавшего на микрофинансовую организацию. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, в полицию обратилась менеджер офиса.

Женщина рассказала, что злоумышленник ворвался в помещение, наставил на неё пистолет и похитил деньги, мобильный телефон и ноутбук, после чего скрылся на автомобиле.

Стражам порядка удалось задержать нападавшего. Им оказался 29-летней местный житель, ранее судимый за кражу. У него нашли похищенную технику, часть денежных средств и пневматический пистолет.

По фактам случившегося возбудили уголовное дело, злоумышленника взяли под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.