Поезд сбил автомобиль в Удмуртии

«Нива» выехала перед движущимся составом.

Армязь. Удумртия. «Нива» столкнулась с грузовым поездом на ж/д переезде «Армязь-Ужуиха» в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Авария произошла 26 декабря около 14:30.

Водитель автомобиля выехал на переезд перед приближающимся составом на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадала пассажирка «Нивы». На движение поездов инцидент не повлиял.