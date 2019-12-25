В Можге внучка напала на бабушку после отказа дать денег на алкоголь

Злоумышленница ударила женщину ножом по руке.

Можга. Удмуртия. Жительница Можги с ножом напала на свою бабушку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

22 декабря 16-летняя девушка пришла к бабушке и в грубой форме стала просить денег на алкоголь. Получив отказ, она взяла на кухне нож и также требуя денег, ударила бабушку ножом в руку.

Спасаясь от внучки, пожилая женщина выбежала на улицу. В это время обвиняемая похитила её мобильный и скрылась. Местонахождение злоумышленницы установили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России («Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Следователь готовит ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.