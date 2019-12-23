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Доверчивые жители Удмуртии за выходные лишились более 1,6 млн рублей

17:15, 23 декабря, 2019
Ксения Чернова
Доверчивые жители Удмуртии за выходные лишились более 1,6 млн рублей
17:15, 23 декабря, 2019
Ксения Чернова
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: pxhere.com
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В полицию обратились 27 человек.

Ижевск. Удмуртия. Доверчивые жители Удмуртии за выходные лишились более 1,6 млн рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

За три дня – с 20 по 22 декабря – в полицию обратились 27 человек. Жертвами злоумышленников стали жители Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула, а также Завьяловского, Кезского и Красногорского районов.

Так, 45-летняя ижевчанка лишилась 128 тыс. рублей, заполнив анкету и указав данные банковской карты ради приза в 2 тыс. рублей, объявление о котором она увидела на одном из сайтов.

Жителям напомнили о том, что нельзя ни под каким предлогом передавать посторонним данные банковских карт, а также перечислять незнакомцам деньги.

 

Сусанин / Не ведись: как жителям Удмуртии не стать жертвами мошенников? - Статьи

Если в июне 2019 года по подобным фактам возбудили 65 уголовных дел, то в октябре их число достигло 250. За 10 дней ноября 100 жителей Удмуртии лишились 6,5 млн рублей, за пять предыдущих месяцев эта сумма превысила 30 млн рублей.

 

 

17:15, 23 декабря, 2019
Ксения Чернова
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


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