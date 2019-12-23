В полицию обратились 27 человек.

Ижевск. Удмуртия. Доверчивые жители Удмуртии за выходные лишились более 1,6 млн рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

За три дня – с 20 по 22 декабря – в полицию обратились 27 человек. Жертвами злоумышленников стали жители Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула, а также Завьяловского, Кезского и Красногорского районов.

Так, 45-летняя ижевчанка лишилась 128 тыс. рублей, заполнив анкету и указав данные банковской карты ради приза в 2 тыс. рублей, объявление о котором она увидела на одном из сайтов.

Жителям напомнили о том, что нельзя ни под каким предлогом передавать посторонним данные банковских карт, а также перечислять незнакомцам деньги.