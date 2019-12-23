Еще один частный детский сад в Ижевске закрыли за нарушения санитарных норм

Двое малышей в нем заразились кишечной инфекцией.

Ижевск. Удмуртия. Еще один детский сад в Ижевске закрыли за нарушения санитарных норм после того, как двое воспитанников заразились кишечной инфекцией. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, речь идет о частном садике «Друзья».

После проведенной специалистами проверки выяснилось, что сотрудники не следят за температурным режимом хранения продуктов, не проводят дезинфекцию помещений и оборудования. Кроме того, отсутствовали документы на продукты и разработанное меню.

По решению суда, частный сад закрыли на 30 суток.

Напомним, в ноябре частный детский сад «Пчелка» в Ижевске закрыли на время после того, как несколько детей заболели ротавирусной инфекцией.