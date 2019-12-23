Житель Удмуртии сгорел в бане, где проживал после пожара в собственном доме

Предварительно, причиной пожара стало курение в состоянии опьянения.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике в понедельник, 23 декабря.

По данным проверки, в воскресенье, 22 декабря, около 20:30 минут в селе Зура загорелась баня в частном домовладении, где проживал 62-летний хозяин. Дело в том, что три года назад у него сгорел дом. По имеющимся данным, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.