В Удмуртии на треть выросло число уголовных дел о долгах по зарплате

Следователи возбудили 34 дела в отношении работодателей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2019 году на треть выросло число уголовных дел о долгах по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Следователи возбудили 34 дела в отношении работодателей, которые не выдают зарплату сотрудникам, 32 направили в суд.

«В результате принятых следствием мер 1 327 потерпевшим возмещен ущерб на сумму более 35 миллионов рублей», – отмечается в сообщении.

Например, руководитель СХПК «Заречный» задолжал 41 сотруднику более 800 тыс. рублей, а компания «Завод РТО» своим работникам – 16 млн рублей. После вмешательства правоохранителей зарплату выдали.