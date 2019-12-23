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В Удмуртии на треть выросло число уголовных дел о долгах по зарплате

10:30, 23 декабря, 2019
Ксения Чернова
В Удмуртии на треть выросло число уголовных дел о долгах по зарплате
10:30, 23 декабря, 2019
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#следствие\n#уголовное дело\n#финансы и деньги
Фото: @arzik2
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Следователи возбудили 34 дела в отношении работодателей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2019 году на треть выросло число уголовных дел о долгах по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Следователи возбудили 34 дела в отношении работодателей, которые не выдают зарплату сотрудникам, 32 направили в суд.

«В результате принятых следствием мер 1 327 потерпевшим возмещен ущерб на сумму более 35 миллионов рублей», – отмечается в сообщении.

Например, руководитель СХПК «Заречный» задолжал 41 сотруднику более 800 тыс. рублей, а компания «Завод РТО» своим работникам – 16 млн рублей. После вмешательства правоохранителей зарплату выдали.

10:30, 23 декабря, 2019
Ксения Чернова
132
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#следствие\n#уголовное дело\n#финансы и деньги

 

 

 


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