Четыре года колонии получил 18-летний житель Ижевска за «закладки» с наркотиками

Молодой человек покупал наркотики у незнакомца в интернете.

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный райсуд Ижевска рассмотрел уголовное дело в отношении 18-летнего горожанина. Как сообщила пресс-служба суда, молодого человека обвинили по статьям 30 «Приготовление к преступлению» и 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» УК России.

Суд установил, что молодой ижевчанин приобретал наркотики в крупном размере у незнакомого лица, с которым общался в интернете, а затем делал «закладки» в тайниках на территории города. Свою вину подсудимый полностью признал. В качестве смягчающих обстоятельств учли раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства и учёбы. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

В результате 18-летнему подсудимому дали 4 года исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.