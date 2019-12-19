Предприятие в Удмуртии задолжало работникам более 2 млн рублей

В отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Ижевск. Удмуртия. Предприятие ООО «Коксохиммонтаж Удмуртия» задолжало работникам более 2 млн рублей по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Организация занимается строительством промышленных объектов. В результате нарушения прав работников в отношении руководителя предприятия было возбуждено административное дело по части 7 статьи 5.27 КоАП России («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»).

После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена, также работники получили компенсацию за несвоевременность выплаты зарплаты.