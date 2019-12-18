Ижевская пенсионерка отдала мошенникам 340 тыс рублей «на операцию другу»

Двое мужчин подкараулили бабушку на остановке общественного транспорта.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская пенсионерка отдала случайным знакомым 340 тыс. рублей «на операцию другу». По информации пресс-службы УМВД России по Ижевску, 78-летняя горожанка стояла на пустой остановке общественного транспорта, когда к ней подошли двое мужчин.

Они рассказали, что их друг-дальнобойщик попал в аварию, находится в больнице в тяжелом состоянии и ему срочно нужно сделать дорогостоящую операцию. Собеседники заявили, что деньги им уже выслали, но перевод в банке можно получить только при предъявлении российского паспорта, а они являются гражданами другого государства.

Пожилая дама сообщила своим случайным знакомым, что как раз направляется в банк, чтобы снять деньги для покупки участка. После этого они предложили ее подвезти. Потерпевшая сняла со счета 340 тыс. рублей и вернулась в машину. Злоумышленники попросили бабушку отдать им деньги, пообещав на следующий день вернуть их. Сердобольная старушка отдала сбережения, ее довезли до дома, заверив, что утром деньги снова будут у нее.

Внук, которому ижевчанка рассказала о встрече, заявил, что она стала жертвой мошенников. В полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). В настоящее время принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.