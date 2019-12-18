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Ижевская пенсионерка отдала мошенникам 340 тыс рублей «на операцию другу»

15:05, 18 декабря, 2019
Дарья Саушина
Ижевская пенсионерка отдала мошенникам 340 тыс рублей «на операцию другу»
15:05, 18 декабря, 2019
Дарья Саушина
74
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#МВД\n#Ижевск\n#мошенничество\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: ИА Сусанин
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Двое мужчин подкараулили бабушку на остановке общественного транспорта.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская пенсионерка отдала случайным знакомым 340 тыс. рублей «на операцию другу». По информации пресс-службы УМВД России по Ижевску, 78-летняя горожанка стояла на пустой остановке общественного транспорта, когда к ней подошли двое мужчин.

Они рассказали, что их друг-дальнобойщик попал в аварию, находится в больнице в тяжелом состоянии и ему срочно нужно сделать дорогостоящую операцию. Собеседники заявили, что деньги им уже выслали, но перевод в банке можно получить только при предъявлении российского паспорта, а они являются гражданами другого государства.

Пожилая дама сообщила своим случайным знакомым, что как раз направляется в банк, чтобы снять деньги для покупки участка. После этого они предложили ее подвезти. Потерпевшая сняла со счета 340 тыс. рублей и вернулась в машину. Злоумышленники попросили бабушку отдать им деньги, пообещав на следующий день вернуть их. Сердобольная старушка отдала сбережения, ее довезли до дома, заверив, что утром деньги снова будут у нее.

Внук, которому ижевчанка рассказала о встрече, заявил, что она стала жертвой мошенников. В полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). В настоящее время принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

Сусанин / Не ведись: как жителям Удмуртии не стать жертвами мошенников? - Статьи

Если в июне 2019 года по подобным фактам возбудили 65 уголовных дел, то в октябре их число достигло 250. За 10 дней ноября 100 жителей Удмуртии лишились 6,5 млн рублей, за пять предыдущих месяцев эта сумма превысила 30 млн рублей.

15:05, 18 декабря, 2019
Дарья Саушина
74
0
#МВД\n#Ижевск\n#мошенничество\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


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