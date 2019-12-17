Убил и лёг спать: в Удмуртии живший в шалаше мужчина 37 раз ударил ножом гостя

Вскоре мужчина предстанет перед судом.

Ува. Удмуртия. Живший в шалаше на краю поселка Ува мужчина предстанет перед судом за убийство знакомого. Ранее судимому 56-летнему обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным пресс-службы Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, трагедия произошла в середине октября. В гости к обитателю шалаша пришел 52-летний знакомый. Мужчины приняли на грудь, после чего между ними произошла ссора. Завязалась драка, в ходе которой хозяин постройки 37 раз ударил товарища ножом.

От полученных ранений мужчина скончался на месте через некоторое время, а сам злоумышленник, решив утром сбросить тело в реку, лег спать. Труп обнаружили сотрудники полиции, они задержали увинца. Вскоре мужчина предстанет перед судом.