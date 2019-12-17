Ударили и связали: опубликовали видео разбойного нападения на жительницу Удмуртии в её квартире

Ущерб от действий злоумышленников составил более 530 тыс. рублей.
Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии направили в суд уголовное дело по факту разбойного нападения с проникновением в квартиру. Инцидент произошел в октябре в Завьяловском районе, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Рано утром двое злоумышленников в масках ворвались в квартиру, несколько раз ударили хозяйку, потом, угрожая ножом, связали её.
«После этого один из мужчин стал снимать с нее ювелирные украшения, а второй начал искать денежные средства и драгоценности в доме», – отметили правоохранители.
Ущерб составил более 530 тыс. рублей. Материалы уголовного дела направили в суд, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Правоохранители опубликовали видео случившегося.
В суд направлено уголовное дело по факту разбойного нападения с проникновением в жилище
Следователями отдела МВД России по Завьяловскому району окончено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Удмуртии в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ ("Разбойное нападение, совершенное с незаконным проникновением в жилище"). Следствием установлено, что в районе 7.00 часов утра обвиняемые ворвались в дом потерпевшей, предварительно закрыв лица медицинскими масками.