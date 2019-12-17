Ударили и связали: опубликовали видео разбойного нападения на жительницу Удмуртии в её квартире

Ущерб от действий злоумышленников составил более 530 тыс. рублей.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии направили в суд уголовное дело по факту разбойного нападения с проникновением в квартиру. Инцидент произошел в октябре в Завьяловском районе, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Рано утром двое злоумышленников в масках ворвались в квартиру, несколько раз ударили хозяйку, потом, угрожая ножом, связали её.

«После этого один из мужчин стал снимать с нее ювелирные украшения, а второй начал искать денежные средства и драгоценности в доме», – отметили правоохранители.

Ущерб составил более 530 тыс. рублей. Материалы уголовного дела направили в суд, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители опубликовали видео случившегося.