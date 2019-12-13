Пенсионерку из Удмуртии оштрафовали на 18 000 рублей за продажу 100 грамм самогона

Сама продажа алкоголя принесла женщине 50 рублей.

Сарапул. Удмуртия. За незаконную продажу спиртосодержащей продукции жительнице Удмуртии назначили судебный штраф. Информацию об этом разместили на сайте Сарапульского райсуда.

Осенью 2019 года подозреваемая продала односельчанке 100 грамм самогона крепостью 92,7% за 50 рублей. Этим женщина нарушила ряд статей федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Суд установил, что подозреваемая не судима, подозревается в совершении преступления небольшой тяжести, характеризуется положительно, чистосердечно раскаялась в содеянном, активно способствовала дознавателю в раскрытии и расследовании преступления путем дачи признательных показаний, прекратила противоправную деятельность.

При определении суммы штрафа суд, учитывая, что подозреваемая является пенсионеркой, посчитал необходимым ограничить размер подлежащего выплате штрафа 18 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.