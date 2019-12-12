Водитель и двое подростков пострадали в аварии на улице Горького в Ижевске

Водитель не справился с управлением и врезался в световую опору.

Ижевск. Удмуртия. Три человека попали в больницу после аварии в центре Ижевска. Как сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, ДТП произошло 11 декабря этого года около 22:45 в районе перекрестка улиц Максима Горького и Карла Либкнехта.

23-летний водитель за рулем «ВАЗ-2113» не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате он, а также его пассажиры 14 и 15 лет получили травмы и доставлены в больницу.