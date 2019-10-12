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Двое мужчин в масках похитили у жительницы Удмуртии деньги и украшения на полмиллиона рублей

12:40, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
Двое мужчин в масках похитили у жительницы Удмуртии деньги и украшения на полмиллиона рублей
12:40, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
112
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#разбой\n#Завьялово\n#происшествие
Фото: Pixabay
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Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Ижевск. Удмуртия. В одной из деревень Удмуртии двое мужчин в масках ворвались в дом к пожилой женщине, избили и связали хозяйку. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, угрожая ножом, злоумышленники сняли с нее ювелирные украшения, а также обыскали дом, отыскав другие драгоценности, а также деньги.

«Через некоторое время злоумышленники скрылись. Ущерб составил более 530 000 рублей», - отметили правоохранители.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ), стражам порядка удалось найти и задержать подозреваемых. Ими оказались двое жителей Ижевска. Похищенное изъяли.

По данным пресс-службы судейского сообщества Удмуртской Республики, суд принял решение о заключении мужчин под стражу. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

12:40, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
112
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разбой\n#Завьялово\n#происшествие

 

 

 


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