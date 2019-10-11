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Уголовное дело возбудили в Удмуртии после избиения девушки группой подростков

20:20, 11 октября, 2019
Ксения Чернова
Уголовное дело возбудили в Удмуртии после избиения девушки группой подростков
20:20, 11 октября, 2019
Ксения Чернова
146
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие
Фото: twenty20.com
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0

Инцидент произошел 28 сентября в лесопосадке недалеко от дома №43 по улице Салютовской в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело возбудили в Удмуртии после избиения девушки группой подростков. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Напомним, ранее в соцсетях появился ролик, на кадрах которого видно, как подростки издеваются над сверстницей: прыгают на ней и выдирают ей волосы. Проверку по факту публикации видео проводили следователи и Прокуратура.

В ходе разбирательства выяснилось, что инцидент произошел 28 сентября в лесопосадке недалеко от дома №43 по улице Салютовской в Ижевске.

«Группа девушек и молодых людей в возрасте 15-17 лет, из хулиганских побуждений, нанесли побои 16-летней девушке, в результате чего последней причинены телесные повреждения, которые вреда здоровью не причинили. Личности непосредственных участников драки установлены», - отмечается в сообщении.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела по статье 293 УК РФ («Халатность») в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

20:20, 11 октября, 2019
Ксения Чернова
146
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие

 

 

 


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