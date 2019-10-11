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Жителя Удмуртии обвинили в истязании ребенка и избиении его деревянной битой

14:50, 11 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Жителя Удмуртии обвинили в истязании ребенка и избиении его деревянной битой
14:50, 11 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Следственный комитет\n#Игра\n#Удмуртия\n#избиение\n#суд
Фото: susanin.news
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Свою вину мужчина не признал, теперь дело решит суд.

Игра. Удмуртия. Игринский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Удмуртии завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Как сообщила пресс-служба ведомства, мужчину обвиняют в истязании малолетнего пасынка и в умышленном причинении ребёнку вреда здоровья средней тяжести.

По данным следствия, с октября 2018 года по июль 2019 года мужчина из личной неприязни, используя малозначительные поводы, систематически избивал девятилетнего пасынка, в том числе деревянной битой.

В начале июля 2019 года ребёнок сбежал из дома. Его нашли полицейские и обнаружили на теле мальчика следы побоев. Малолетнего в тот же день изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр для принятия мер реабилитации.

На основании иска органов опеки и попечительства судом принято решение об ограничении родительских прав матери ребёнка, которая в течение длительного времени наблюдала за истязанием своего сына, не принимая никаких мер для прекращения этого.

Обвиняемый так и не признал вину по предъявленному обвинению, однако следствием собрана необходимая доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

14:50, 11 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
140
0
#Следственный комитет\n#Игра\n#Удмуртия\n#избиение\n#суд

 

 

 


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