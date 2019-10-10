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Алкоголь стал основной причиной гибели людей на водоемах Удмуртии

16:20, 10 октября, 2019
Анна Торхова
Алкоголь стал основной причиной гибели людей на водоемах Удмуртии
16:20, 10 октября, 2019
Анна Торхова
41
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#дети\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#лето\n#Ижевский пруд\n#пруды
Фото: arzik2
41
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За купальный сезон на воде погибли 40 человек.

Ижевск. Удмуртия. За прошедший купальный сезон на водоемах Удмуртии погибли 40 человек. Это самый низкий показатель за последние 5 лет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Среди погибших 7 несовершеннолетних. В Игринском районе утонули два подростка, также один подросток погиб в Ижевском пруду. В Шарканском, Кезском и Якшур-Бодьинском районах утонули дети в возрасте от 5 до 7 лет.

Основными причинами гибели людей стало злоупотребление алкоголем. Среди детей главная причина – отсутствие контроля со стороны взрослых.

За тот же период на воде произошло одно происшествие с маломерными судами. В Каракулинском районе моторная лодка столкнулась с гребной, три человека получили травмы.

16:20, 10 октября, 2019
Анна Торхова
41
0
#дети\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#лето\n#Ижевский пруд\n#пруды

 

 

 


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