Алкоголь стал основной причиной гибели людей на водоемах Удмуртии

За купальный сезон на воде погибли 40 человек.



Ижевск. Удмуртия. За прошедший купальный сезон на водоемах Удмуртии погибли 40 человек. Это самый низкий показатель за последние 5 лет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Среди погибших 7 несовершеннолетних. В Игринском районе утонули два подростка, также один подросток погиб в Ижевском пруду. В Шарканском, Кезском и Якшур-Бодьинском районах утонули дети в возрасте от 5 до 7 лет.

Основными причинами гибели людей стало злоупотребление алкоголем. Среди детей главная причина – отсутствие контроля со стороны взрослых.

За тот же период на воде произошло одно происшествие с маломерными судами. В Каракулинском районе моторная лодка столкнулась с гребной, три человека получили травмы.