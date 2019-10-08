Мошенницу из Кыргызстана задержали в Ижевске

Полиция выясняет её причастность к похожим преступлениям в столице Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии задержали мошенницу, находившуюся в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ижевску во вторник, 8 октября.

Как оказалось, женщину больше года искала полиция Республики Кыргызстан. Известно, что в сентябре 2018 года она совершала мошенничества, предлагая жертвам услуги гадания или снятия порчи. Она обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 166 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время информацию о её задержании передали инициатору розыска. Полиция выясняет, причастна ли задержанная к похожим преступлениям на территории Ижевска.