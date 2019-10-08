9-летний мальчик попал под колёса автомобиля в Ижевске

Ребёнок получил травмы.

Ижевск. Удмуртия. Девятилетний мальчик попал под колёса автомобиля в Ижевске. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, ДТП произошло в понедельник, 7 октября.

Около 17:00 на улице Володарского машина сбила 9-летнего мальчика. За рулём автомобиля оказался 44-летний мужчина, водитель «Киа». В результате ДТП ребёнок получил травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При переходе дороги вне пешеходного перехода, пешеход не должен создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись приближающихся транспортных средств.