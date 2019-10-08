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9-летний мальчик попал под колёса автомобиля в Ижевске

11:30, 08 октября, 2019
Аграфена Костромская
9-летний мальчик попал под колёса автомобиля в Ижевске
11:30, 08 октября, 2019
Аграфена Костромская
255
0
#дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия
Фото: управления ГИБДД МВД по УР
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Ребёнок получил травмы.

Ижевск. Удмуртия. Девятилетний мальчик попал под колёса автомобиля в Ижевске. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, ДТП произошло в понедельник, 7 октября.

Около 17:00 на улице Володарского машина сбила 9-летнего мальчика. За рулём автомобиля оказался 44-летний мужчина, водитель «Киа». В результате ДТП ребёнок получил травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При переходе дороги вне пешеходного перехода, пешеход не должен создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись приближающихся транспортных средств.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

11:30, 08 октября, 2019
Аграфена Костромская
255
0
#дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия

 

 

 


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