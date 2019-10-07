Выстреливший из обреза в мужчину житель Удмуртии не признал свою вину в убийстве

Мужчина проведет за решеткой 9 лет.

Гольяны. Удмуртия. Суд отправил жителя Удмуртии в колонию строгого режима за убийство человека, угон автомобиля и уничтожение имущества. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Преступление было совершено в ноябре 2018 года. Подсудимый шел вдоль дороги по селу Гольяны к реке Кама. В руке у него был обрез самодельного охотничьего оружия, заряженный одним патроном. Мужчина при этом был пьян.

Мимо него проехал автомобиль, который остановился неподалеку. Водитель авто сделал обвиняемому замечание, что в темной одежде и в темное время его на дороге не видно, он создает опасность. Возник конфликт.

Чтобы запугать, подсудимый направил дуло обреза ружья в область грудной клетки водителя. Тот попытался забрать оружие из рук обвиняемого, но в этот момент подсудимый нажал на спусковой крючок. От выстрела водитель скончался на месте.

Обвиняемый положил труп в авто и доехал до Камы. Тело он сбросил в реку, а машину облил бензином и поджег, после чего скрылся.

Труп извлекли из воды 11 ноября.

В суде мужчина признал свою вину только в угоне и уничтожении автомобиля, пояснив, что достал обрез для того, чтобы припугнуть. Однако потерпевший схватился за ствол, дернул его, в результате произошел выстрел.

Суд пришел к выводу о ложности части данных. Потерпевший действовал в рамках необходимой обороны, а обвиняемый понимал, что ствол наведен на потерпевшего и осознанно нажал на спусковой крючок. Вина подтверждена записями с камер видеонаблюдения показаниями свидетелей, результатами экспертиз.

Смягчающими обстоятельства стали явка с повинной, способствование расследованию преступления, состояние здоровья.

В колонии 61-летний мужчина проведет 9 лет.