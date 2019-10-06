Двое погибли и шестеро пострадали в аварии на «встречке» в Удмуртии

Среди погибших – 8-летний мальчик.

Воткинск. Удмуртия. Два человека погибли, еще шесть пострадали в аварии на трассе в Воткинском районе. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, ДТП произошло около 18:35 5 октября этого года на 42 км дороги Ижевск-Воткинск.

Водитель 1980 года рождения за рулем Kia Cerato» при обгоне не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ладой Вестой».

В результате аварии погиб 50-летний водитель отечественного авто и 8-летний пассажир «Киа». Кроме того, в больницу доставили шесть человек, трое из которых – дети.



