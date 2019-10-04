Бывший сотрудник «Бургер Кинга» в Ижевске попался на махинациях с чеками

Дело молодого человека передали в суд.

Ижевск. Удмуртия. Бывший менеджер «Бургер Кинга» в Ижевске предстанет перед судом за махинации с чеками. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, сотрудник промышлял с марта по апрель этого года.

Он брал менеджерскую карту, заходил в программное обеспечение на кассе, случайным образом выбирал ранее оплаченные заказы и удалял их под видом возврата. Деньги 21-летний горожанин забирал себе, а блюда списывались. В общей сложности ему удалось присвоить 16 031 рубль.

Свою вину молодой человек признал полностью. Уголовное дело передано в суд.