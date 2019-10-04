Условные сроки получили организаторы подставных ДТП в Ижевске

Ущерб трем страховым компаниям оценивается более чем в 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Организаторам подставных ДТП вынесли приговор в Ижевске. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, в состав группы входили четыре человека, в том числе сотрудник полиции. В 2017-2018 годах они совершили 4 подставные аварии в Первомайском районе города.

После этого злоумышленники предоставили подложные документы и похитили у трех страховых компаний в общей сложности более 1 млн рублей.

За совершенное мошенничество участники группы получили условное наказание.