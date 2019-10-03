Турист из Ижевска провалился в шахту на Урале и погиб

Трагедия произошла в районе Старой Магнитки.

Ижевск. Удмуртия. Турист из Ижевска погиб на Урале, провалившись в старую шахту. Об этом сообщила служба информации cheltv.ru в четверг, 3 октября.

Сообщается, что компания туристов из Ижевска специально приехала в Златоуст, чтобы насладиться уральскими красотами. Четверо парней и одна девушка разработали маршрут, частью которого являлись провалы шахт в районе Старой Магнитки. Один из туристов решил заглянуть внутрь провала. Диаметр отверстия составляет около двух метров, но глубина — десятки метров.

Мужчину предупреждали об опасности, но это его не остановило. Край провала оказался мокрым после таяния выпавшего снега. Турист поскользнулся и упал вниз. В результате падения он погиб. Его друзья экстренно вызвали спасателей, которые извлекли тело из шахты с помощью спецоборудования.