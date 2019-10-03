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Турист из Ижевска провалился в шахту на Урале и погиб

15:55, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Турист из Ижевска провалился в шахту на Урале и погиб
15:55, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
1277
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Урал\n#туристы\n#гибель людей\n#шахта
Фото: pixabay.com
1277
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Трагедия произошла в районе Старой Магнитки.

Ижевск. Удмуртия. Турист из Ижевска погиб на Урале, провалившись в старую шахту. Об этом сообщила служба информации cheltv.ru в четверг, 3 октября.

Сообщается, что компания туристов из Ижевска специально приехала в Златоуст, чтобы насладиться уральскими красотами. Четверо парней и одна девушка разработали маршрут, частью которого являлись провалы шахт в районе Старой Магнитки. Один из туристов решил заглянуть внутрь провала. Диаметр отверстия составляет около двух метров, но глубина — десятки метров.

Мужчину предупреждали об опасности, но это его не остановило. Край провала оказался мокрым после таяния выпавшего снега. Турист поскользнулся и упал вниз. В результате падения он погиб. Его друзья экстренно вызвали спасателей, которые извлекли тело из шахты с помощью спецоборудования.

15:55, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
1277
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Урал\n#туристы\n#гибель людей\n#шахта

 

 

 


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