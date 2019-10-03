Двух жителей Удмуртии оштрафовали за оскорбление сотрудников ГИБДД в социальной сети

Мужчины разместили нецензурные комментарии в публичных группах на сайте «ВКонтакте».

Балезино. Удмуртия. Двух жителей Балезинского района Удмуртии оштрафовали за оскорбление сотрудников ГИБДД в социальной сети. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике в среду, 2 октября.

Следствие и суд установили, что в августе 2019 года 18-летний местный житель был остановлен инспектором ДПС для осмотра автомобиля и проверки документов. Молодой человек торопился по делам, он разозлился на полицейского. Позже молодой человек написал в соцсети «ВКонтакте» сообщения в группе, в которых высказал оскорбления в адрес инспектора ДПС с использованием нецензурной лексики.

В ходе расследования по другому уголовному делу установлено, что в июле 2019 года 30-летний житель Балезинского района, прогуливаясь по селу, сфотографировал пост ДПС на мобильный телефон. При этом инспектор ДПС сделал ему замечание о нарушении правила дорожного движения — мужчина шёл по проезжей части при имеющейся пешеходной дорожке. Недовольный законным требованием инспектора мужчина опубликовал в группе в «ВКонтакте» сделанную ранее фотографию инспектора, а также комментарий к ней, в котором высказал оскорбления в адрес представителя власти с использованием нецензурной лексики.

Отмечается, что своими действиями подозреваемые публично унизили честь и достоинство представителей власти и их авторитет как сотрудников полиции в глазах окружающих.

В итоге суд назначил каждому правонарушителю судебный штраф в размере 5 000 рублей.