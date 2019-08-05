2 года тюрьмы получил житель Ижевска за нападение с ножом на покупателя в «Пятерочке»

Также мужчине придется заплатить 40 тыс. рублей за причинение морального вреда.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии осудили за хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел 23 февраля 2019 года в одном из магазинов «Пятерочка» в Ижевске. Следствие и суд установили, что осужденный подошел к одному из покупателей и приставил лезвие ножа к шее, а затем ударил его холодным оружием в грудь. Потерпевшему удалось выбежать из магазина, в этом время полиция задержала нападавшего.

Суд приговорил мужчину к 2 годам тюрьмы с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев. Кроме того, с осужденного взыскано 40 тыс. рублей за причинение морального вреда.