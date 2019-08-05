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2 года тюрьмы получил житель Ижевска за нападение с ножом на покупателя в «Пятерочке»

16:58, 05 августа, 2019
Диана Ворончихина
2 года тюрьмы получил житель Ижевска за нападение с ножом на покупателя в «Пятерочке»
16:58, 05 августа, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#нападение
Фото: pixabay.com
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Также мужчине придется заплатить 40 тыс. рублей за причинение морального вреда.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии осудили за хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел 23 февраля 2019 года в одном из магазинов «Пятерочка» в Ижевске. Следствие и суд установили, что осужденный подошел к одному из покупателей и приставил лезвие ножа к шее, а затем ударил его холодным оружием в грудь. Потерпевшему удалось выбежать из магазина, в этом время полиция задержала нападавшего.

Суд приговорил мужчину к 2 годам тюрьмы с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев. Кроме того, с осужденного взыскано 40 тыс. рублей за причинение морального вреда.

16:58, 05 августа, 2019
Диана Ворончихина
180
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#нападение

 

 

 


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