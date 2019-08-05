Велосипедист погиб под колесами грузовика в Удмуртии

Со 2 по 4 августа на дорогах республики произошло два смертельных ДТП.

Яр. Удмуртия. Велосипедиста насмерть сбили на автодороге «Глазов-Яр-Пудем» в Ярском районе. Авария произошла 2 августа около 17:40, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

29-летний водитель автомобиля «Скания» наехал на 44-летнего мужчину. В результате велосипедист погиб на месте.

Ещё одна смертельная авария произошла вечером воскресенья на улице Воткинское Шоссе в Ижевске. 24-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате водитель скончался.



