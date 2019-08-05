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Велосипедист погиб под колесами грузовика в Удмуртии

13:05, 05 августа, 2019
Анна Торхова
Велосипедист погиб под колесами грузовика в Удмуртии
13:05, 05 августа, 2019
Анна Торхова
249
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Глазов\n#Яр\n#авария\n#Удмуртия\n#велосипедист
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Со 2 по 4 августа на дорогах республики произошло два смертельных ДТП.

Яр. Удмуртия. Велосипедиста насмерть сбили на автодороге «Глазов-Яр-Пудем» в Ярском районе. Авария произошла 2 августа около 17:40, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

29-летний водитель автомобиля «Скания» наехал на 44-летнего мужчину. В результате велосипедист погиб на месте.

Ещё одна смертельная авария произошла вечером воскресенья на улице Воткинское Шоссе в Ижевске. 24-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате водитель скончался.

04.08.2019 Ижевск, Индустриальный, Воткинское ш, 105 (3).jpg

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

13:05, 05 августа, 2019
Анна Торхова
249
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Глазов\n#Яр\n#авария\n#Удмуртия\n#велосипедист

 

 

 


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