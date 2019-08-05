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В ГИБДД сообщили обстоятельства смертельной аварии с молоковозом в Удмуртии

11:25, 05 августа, 2019
Анна Торхова
В ГИБДД сообщили обстоятельства смертельной аварии с молоковозом в Удмуртии
11:25, 05 августа, 2019
Анна Торхова
485
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#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#пожар\n#автомобиль
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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По предварительной информации, водитель «Дэу Нексии» выехал на встречку.

Бураново. Удмуртия. Стали известны обстоятельства аварии, произошедшей на трассе «Ижевск-Сарапул» вблизи села Бураново. Как сообщил «Сусанину» сотрудник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников, ДТП произошло около 5 часов утра.

По предварительной информации, водитель «Дэу Нексии» выехал на встречку где столкнулся с автоцистерной «КамАЗ». В результате аварии автомобили загорелись. Водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой. Его личность установить пока не удалось.

Водитель грузовика получил травмы, госпитализация не потребовалась.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

11:25, 05 августа, 2019
Анна Торхова
485
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#пожар\n#автомобиль

 

 

 


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