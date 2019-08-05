В ГИБДД сообщили обстоятельства смертельной аварии с молоковозом в Удмуртии

По предварительной информации, водитель «Дэу Нексии» выехал на встречку.

Бураново. Удмуртия. Стали известны обстоятельства аварии, произошедшей на трассе «Ижевск-Сарапул» вблизи села Бураново. Как сообщил «Сусанину» сотрудник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников, ДТП произошло около 5 часов утра.

По предварительной информации, водитель «Дэу Нексии» выехал на встречку где столкнулся с автоцистерной «КамАЗ». В результате аварии автомобили загорелись. Водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой. Его личность установить пока не удалось.

Водитель грузовика получил травмы, госпитализация не потребовалась.