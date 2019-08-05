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В Удмуртии осудили напавшую на судебного пристава должницу

08:30, 05 августа, 2019
Диана Ворончихина
В Удмуртии осудили напавшую на судебного пристава должницу
08:30, 05 августа, 2019
Диана Ворончихина
87
0
#судебные приставы\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: susanin.news
87
0

Женщина оскорбила сотрудника ФССП и два раза ударила по лицу.

Воткинск. Удмуртия. Жительницу Воткинского района осудили за применение насилия в отношении судебного пристава. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Женщина задолжала 600 тыс. рублей по 14 исполнительным производствам. Приставы пришли к должнице домой для проверки имущества. Однако она начала кричать, оскорблять сотрудников, нецензурно выражаться и не впускала приставов в квартиру. Несмотря на то, что должностные лица предупредили ее об административной ответственности, женщина продолжала вести себя агрессивно и два раза ударила пристава по лицу.

Суд приговорил должницу к лишению свободы на один год условно, с испытательным сроком на один год.

08:30, 05 августа, 2019
Диана Ворончихина
87
0
#судебные приставы\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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