В Удмуртии осудили напавшую на судебного пристава должницу

Женщина оскорбила сотрудника ФССП и два раза ударила по лицу.

Воткинск. Удмуртия. Жительницу Воткинского района осудили за применение насилия в отношении судебного пристава. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Женщина задолжала 600 тыс. рублей по 14 исполнительным производствам. Приставы пришли к должнице домой для проверки имущества. Однако она начала кричать, оскорблять сотрудников, нецензурно выражаться и не впускала приставов в квартиру. Несмотря на то, что должностные лица предупредили ее об административной ответственности, женщина продолжала вести себя агрессивно и два раза ударила пристава по лицу.

Суд приговорил должницу к лишению свободы на один год условно, с испытательным сроком на один год.