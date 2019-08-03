  • $ 64.64 ↑
  • € 71.71 ↑

Подросток в Воткинске устроил шопинг, похитив деньги у матери знакомого

12:04, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
Подросток в Воткинске устроил шопинг, похитив деньги у матери знакомого
12:04, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
37
0
#МВД\n#Воткинск\n#подростки\n#деньги\n#происшествие
Фото: pixabay.com
37
0

Юноша купил мотоцикл, одежду, обувь и технику.

Воткинск. Удмуртия. Подросток в Воткинске украл деньги у матери приятеля и устроил шопинг. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, местная жительница взяла кредит в 300 тыс. рублей на строительство. Деньги она хранила дома, а через три недели не досчиталась 58 тыс. рублей.

Оказалось, что за это время в гости к ее несовершеннолетнему сыну неоднократно приходили друзья. Многим из них подросток показывал, где родительница хранит деньги. 15-летний знакомый похитил 58 тыс. рублей. На эти деньги он купил мотоцикл, технику, одежду и обувь.

В настоящее время данные вещи изъяты. За кражу школьнику грозит до 6 лет тюрьмы.

12:04, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
37
0
#МВД\n#Воткинск\n#подростки\n#деньги\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле

11:00, 27 июля, 2019
3713

Вылетевший на пути автомобиль приостановил движение трамваев в Ижевске

3012
17:25, 27 июля, 2019

Грозы и усиление ветра ожидаются в Удмуртии в ближайшее время

2684
18:38, 27 июля, 2019

Продолжительные дожди придут в Удмуртию

2634
12:35, 31 июля, 2019

Девять человек, в том числе пять детей, пострадали в аварии в Удмуртии

2521
16:25, 29 июля, 2019

После продолжительной болезни Армен Джигарханян вернулся в театр

15:30, 02 августа, 2019
2564

Подросток утонул на экскурсии в Свердловской области

1328
15:52, 27 июля, 2019

Под Нижневартовском нашли обломки вертолёта-«призрака»

1104
17:40, 01 августа, 2019

Умер российский историк и журналист Владимир Кара-Мурза

997
14:44, 28 июля, 2019

Правительство России утвердило список потенциально опасных пород собак

921
10:50, 30 июля, 2019

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

17:56, 27 июля, 2019
2260

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

1883
11:45, 27 июля, 2019

Израиль испытал комплекс, способный сбивать ракеты в космосе

998
16:54, 28 июля, 2019

Принц Гарри решил не становиться многодетным отцом

838
18:10, 31 июля, 2019

Стресс и победы: ученые рассказали, что заставляет людей напиваться до беспамятства

832
20:15, 27 июля, 2019