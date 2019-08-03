Подросток в Воткинске устроил шопинг, похитив деньги у матери знакомого

Юноша купил мотоцикл, одежду, обувь и технику.

Воткинск. Удмуртия. Подросток в Воткинске украл деньги у матери приятеля и устроил шопинг. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, местная жительница взяла кредит в 300 тыс. рублей на строительство. Деньги она хранила дома, а через три недели не досчиталась 58 тыс. рублей.

Оказалось, что за это время в гости к ее несовершеннолетнему сыну неоднократно приходили друзья. Многим из них подросток показывал, где родительница хранит деньги. 15-летний знакомый похитил 58 тыс. рублей. На эти деньги он купил мотоцикл, технику, одежду и обувь.

В настоящее время данные вещи изъяты. За кражу школьнику грозит до 6 лет тюрьмы.