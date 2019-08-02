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Три нефтяные компании в Удмуртии оштрафовали за нарушение закона о недрах

11:13, 02 августа, 2019
Диана Ворончихина
Три нефтяные компании в Удмуртии оштрафовали за нарушение закона о недрах
11:13, 02 августа, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#нефть\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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Также руководству организаций внесены представления.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии три нефтеугледобывающие компании привлечены к ответственности за невыполнение требований законодательства о недрах. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Прокуратуры.

Проверка установила, что организации нарушили лицензионные требования и требования технической документации при разработке и эксплуатации месторождений. В частности, ООО «Окуневское» и ООО «Региональный нефтяной консорциум» не достигнуты проектные уровни объема добычи нефти, ООО «Белкамнефть» утилизирует меньшее количество попутного нефтяного газа, чем предусмотрено в техническом проекте. По мнению специалистов, всё это может привести к негативным последствиям для окружающей среды.

Компании были оштрафованы на общую сумму 60 тыс. рублей. Также руководителям внесены представления об устранении нарушений.

11:13, 02 августа, 2019
Диана Ворончихина
125
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#нефть\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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