Три нефтяные компании в Удмуртии оштрафовали за нарушение закона о недрах

Также руководству организаций внесены представления.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии три нефтеугледобывающие компании привлечены к ответственности за невыполнение требований законодательства о недрах. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Прокуратуры.

Проверка установила, что организации нарушили лицензионные требования и требования технической документации при разработке и эксплуатации месторождений. В частности, ООО «Окуневское» и ООО «Региональный нефтяной консорциум» не достигнуты проектные уровни объема добычи нефти, ООО «Белкамнефть» утилизирует меньшее количество попутного нефтяного газа, чем предусмотрено в техническом проекте. По мнению специалистов, всё это может привести к негативным последствиям для окружающей среды.

Компании были оштрафованы на общую сумму 60 тыс. рублей. Также руководителям внесены представления об устранении нарушений.