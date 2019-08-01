В Удмуртии на треть выросло количество ДТП по вине водителей транспорта юрлиц

Из-за водителей пассажирского транспорта случилось 7 ДТП.
Ижевск. Удмуртия. 51 ДТП в Удмуртии произошли по вине водителей общественного транспорта и большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Правоохранители отмечают, что за первые 6 месяцев 2019 года в регионе на 30,8% выросло количество ДТП, случившихся по вине водителей транспорта юридических лиц. В результате подобных аварий пострадали 44 человека.
Из-за водителей пассажирского транспорта случилось 7 ДТП, в которых травмы получили 11 человек.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года