В Удмуртии на треть выросло количество ДТП по вине водителей транспорта юрлиц

Из-за водителей пассажирского транспорта случилось 7 ДТП.

Ижевск. Удмуртия. 51 ДТП в Удмуртии произошли по вине водителей общественного транспорта и большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Правоохранители отмечают, что за первые 6 месяцев 2019 года в регионе на 30,8% выросло количество ДТП, случившихся по вине водителей транспорта юридических лиц. В результате подобных аварий пострадали 44 человека.

Из-за водителей пассажирского транспорта случилось 7 ДТП, в которых травмы получили 11 человек.