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Укрывшие преступление сотрудники полиции в Ижевске стали фигурантами уголовного дела

12:20, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
Укрывшие преступление сотрудники полиции в Ижевске стали фигурантами уголовного дела
12:20, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
72
0
#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: arzik2
72
0

Правоохранители не захотели заниматься раскрытием преступления и внесли в протокол ложные сведения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба следственного управление СК России по республике, возбуждено уголовное дело.  

В июле 2019 года надзорное ведомство провело прореку и установило, что должностные лица одного из отделов полиции Ижевска укрыли от учёта преступление.

Как сообщалось ранее, житель столицы Удмуртии обратился в полицию и сообщил, что на него напали с пневматическим пистолетом, и от выстрела он потерял зрение на один глаз. Однако правоохранители не захотели заниматься раскрытием этого преступления и внесли в протокол ложные сведения. В итоге было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела

12:20, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
72
0
#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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