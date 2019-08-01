Укрывшие преступление сотрудники полиции в Ижевске стали фигурантами уголовного дела

Правоохранители не захотели заниматься раскрытием преступления и внесли в протокол ложные сведения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба следственного управление СК России по республике, возбуждено уголовное дело.

В июле 2019 года надзорное ведомство провело прореку и установило, что должностные лица одного из отделов полиции Ижевска укрыли от учёта преступление.

Как сообщалось ранее, житель столицы Удмуртии обратился в полицию и сообщил, что на него напали с пневматическим пистолетом, и от выстрела он потерял зрение на один глаз. Однако правоохранители не захотели заниматься раскрытием этого преступления и внесли в протокол ложные сведения. В итоге было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела