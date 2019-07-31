Ты не пройдешь: предприниматель в Завьялово незаконно взимал деньги с приезжающих на Молдаванский пруд

Отдыхающие платили за вход 20 рублей.

Завьялово. Удмуртия. Прокуратура провела проверку в отношении индивидуального предпринимателя, который брал с отдыхающих на Молдаванском пруду в Завьялово деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Перед въездом на территорию он разместил табличку о платном входе – 20 рублей. На базе отдыха предприниматель предоставлял на прокат лодки, батуты и иной инвентарь.

Отметим, согласно Водному кодексу России, каждый вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно посещать их. Береговая полоса вдоль водоема шириной 20 м как раз предназначена для такого пользования.

В адрес предпринимателя прокуратурой Завьяловского района внесено представление об устранении нарушений.