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Ты не пройдешь: предприниматель в Завьялово незаконно взимал деньги с приезжающих на Молдаванский пруд

17:20, 31 июля, 2019
Анна Торхова
Ты не пройдешь: предприниматель в Завьялово незаконно взимал деньги с приезжающих на Молдаванский пруд
17:20, 31 июля, 2019
Анна Торхова
12
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#индивидуальные предприниматели\n#деньги\n#Завьялово
Фото: wikipedia.org
12
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Отдыхающие платили за вход 20 рублей.

Завьялово. Удмуртия. Прокуратура провела проверку в отношении индивидуального предпринимателя, который брал с отдыхающих на Молдаванском пруду в Завьялово деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Перед въездом на территорию он разместил табличку о платном входе – 20 рублей. На базе отдыха предприниматель предоставлял на прокат лодки, батуты и иной инвентарь.

Отметим, согласно Водному кодексу России, каждый вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно посещать их. Береговая полоса вдоль водоема шириной 20 м как раз предназначена для такого пользования.

В адрес предпринимателя прокуратурой Завьяловского района внесено представление об устранении нарушений.

17:20, 31 июля, 2019
Анна Торхова
12
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#индивидуальные предприниматели\n#деньги\n#Завьялово

 

 

 


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